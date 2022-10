María Pedreda

Pilar (que prefiere no dar su nombre real) lleva 23 años siendo personal laboral de la Xunta. Su plaza está a 70 kilómetros de su lugar de residencia. Lo que no era un problema cuando la aceptó, se convirtió en una complicación al tener personas a su cargo de las que tiene que cuidar. Esperando por un concurso de traslados que no llega (el último para personal laboral se convocó hace una década y la Administración no da noticias sobre el siguiente), solicitó una adscripción temporal en una plaza más cercana a su vivienda por necesidades de conciliación. La obtuvo, y en ella ha estado los últimos dos años. Pero ha sido imposible renovarla. Y es que tras el proceso de funcionarización abierto por la Administración autonómica, esa plaza ya solo se ofertará a personal funcionario. Y ella sigue siendo laboral. Porque Pilar es una de tantas que prefirió no cambiar su vínculo con la Xunta, temiendo que perdería poder adquisitivo por las diferencias en el pago de trienios o pagas extra.

Así que ha tenido que reincorporarse a su plaza y con ello han vuelto las dificultades para combinar los traslados diarios a su trabajo con el cuidado de quienes la necesitan. Con la diferencia de que ahora ve casi imposible que se solucionen. «Ahora se nos complica muchísimo la movilidad porque muchas de las plazas que salen son de funcionario, y los laborales no podemos acceder a ellas. Yo miro todo los días por si de chiripa sale alguna, pero nada. Nos dejan con las manos atadas. Me veo atrapada en una jaula sin salida», se queja.

Su caso no es único. Concurso de traslados aparte, la restricción de las opciones de movilidad es una consecuencia natural de ese proceso de funcionarización que arrancó a finales del año 2020 y al que se calcula que pueden optar unos 6.000 trabajadores contratados como personal laboral fijo en la Administración autonómica y otros entes como el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.