Alfonso Rueda este sábado en el Foro La Toja, junto al consejero delegado de Abanca, Francisco Botas Gustavo Valiente | EUROPAPRESS

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha advertido sobre la posible injerencia del Ejecutivo central en las competencias autonómicas tras el anuncio de nuevas medidas fiscales. Especialmente, ante el nuevo gravamen a altas rentas que podría colisionar con las bonificaciones al impuesto sobre el patrimonio que Galicia aplicará en un 50 %, mientras que Madrid y Andalucía lo harán en su totalidad.

«Non sabemos máis que un anuncio do que non se detallan demasiadas cousas. Entra directamente nas competencias que temos as comunidades autónomas», expresó Rueda ante los periodistas antes de asistir al cierre del IV Foro La Toja-Vínculo Atlántico. «Decidimos baixar unha serie de impostos e a reacción do Goberno central parece que é un imposto que entra en colisión coas nosas capacidades», añadió el presidente gallego, que por ahora dice que se mantendrá a la espera de que Moncloa detalle cómo articulará esas nuevas medidas. «Imos agardar, pero se invade as nosas competencias e as nosas capacidades de corresponsabilidade fiscal, nós actuaremos», avisó.

En cuanto a las bajadas de impuestos a rentas más bajas, el titular de la Xunta lamentó que esas medidas «non se vaian notar o ano que vén», momento en el que prevé «máis dificultades». «As comunidades chegamos máis lonxe que o goberno central», indicó.