Ante un menú popular a base de pulpo y carne ao caldeiro, el secretario xeral de los socialistas ha llamado a la militancia a recuperar la ilusión y a «voltar a esa Galicia europeísta, progresista, igualitaria e feminista» de anteriores mandatos socialistas, reivindicando un programa con clara vocación social y un arraigado espíritu galleguista.

Ante la ministra de Educación, Pilar Alegría (Pedro Sánchez no ha podido estar, igual que no ha acudido al foro que se celebra en A Toxa, en el que ha intervenido telemáticamente), Formoso ha reafirmado la idea del país por encima del partido: «Non cambiamos o noso criterio nin os intereses por quen goberna en Madrid». Ni con la pesca, ni con las infraestructuras clave, ni con la crisis energética y de precios, ni con las reivindicaciones en materia de comunicaciones. «Ser galeguista non é dedicar un día a levarlle un ramo a Castelao. É honrar a memoria de Castelao. É protexer Galicia contra vento e marea».