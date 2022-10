Ana, enfermera del CHUO

«Evité la patada cerrando la puerta». Fue el 17 de mayo del 2020. Ana, enfermera en el CHUO, no se olvida porque era el Día das Letras Galegas. Era el momento de los desayunos, en una de las plantas del CHUO, y oyó gritos. Era una paciente joven y se acercó a la habitación, «estaba insultando a mi compañera, me aproximó y se puso hecha una furia contra las dos, casi me da una patada pero la evité cerrando la puerta corriendo, a mi compañera la insultó, tiró el tensiómetro de una patada y le dio en la pierna. Fueron más insultos que agresión física, pero agresión hubo». El desencadenante fue que no se le podía retirar el aislamiento (no era por covid), y la joven estaba en contra. La situación fue angustiosa, «no solo para nosotras sino para el resto de pacientes que con los gritos estaban asustados, y después llegó todo el proceso de denunciar, abogados, asesoría jurídica... Te genera tensión hasta que por fin se resuelve la situación», cuenta.

Hubo juicio «pero llegamos a un acuerdo porque no tengo ningún interés en que esta chica vaya a la cárcel, simplemente que se lo piense la próxima vez y no vuelva a hacerlo». En general, dice, desde la pandemia se respira más agresividad, «desde luego la verbal aumentó muchísimo, la gente está muy crispada». No ha ayudado la sobrecarga asistencia. En su caso particular la falta de recursos no influyó, pero en general sí lo nota, «cuando un paciente lleva doce horas en urgencias esperando un ingreso la familia se desespera y sube a la planta a preguntar, imagínate que no tienes cita en el médico de familia hasta dentro de unos días, vienes a urgencias y estas están saturadas, es la pescadilla que se muerde la cola».