Transportes cortará la A-6 desde Lugo al Bierzo a camiones si hay riesgo de nieve miguel Cabana

Una de las zonas más conflictivas puede ser Sarria, en donde está en obras un tramo de casi diez kilómetros de la vía CG.2.2 para convertirla en autovía entre Lugo y Sarria.

Desde Transportes explican que se han estudiado diversas alternativas con la Xunta y la Junta de Castilla y León, además de Tráfico y la DGT y que la opción que se consideró más adecuada fue el desvío por la vía interior, que ofrece mayores garantías de seguridad y fluidez. Se trata de unas carreteras que no están calculadas para el volumen de camiones que van a recibir, pero tienen a su favor que no hay grandes pendientes y que en esos 143 kilómetros no hay riesgo de nieve porque no hay cotas superiores a los 700 metros de altitud.