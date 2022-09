—Pero ahora sus médicos saben cómo tratarlo, cómo amortiguarlo.

—Sí, eso me dijeron. Por eso estoy más tranquilo. Pero es un tema de suerte. ¿Por qué el tratamiento me funcionó a mí y no a un amigo mío que tenía lo mismo? Hablando con los médicos, cuando me atreví, me comentaron que tenían un centro de investigación donde debían prescindir de un becario, porque no lo podían pagar. Y era el que estaba gestionando los datos para saber por qué el tratamiento me funcionó a mí y no a otro paciente. Así que dije: «Este becario lo pago yo».

—Y así nació la Fundación.

—Eso es. Y quiero que sea aséptica, sin nombres. Yo pongo la estructura, a través de mi empresa, para que no cueste. Y que cada euro que se done, sea para investigación. Se trata de que venga talento de fuera y que el que hay aquí no se vaya.