Ana Sandamil, acusada de matar a su hija Desirée Leal, mirando fijamente a la cámara en la tercera sesión del juicio. Óscar Cela

Ana Sandamil volvió a defender su inocencia ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Este viernes, la mujer condenada por asesinar a su hija, Desirée Leal, de siete años, en su casa de Muimenta el 3 de mayo del año 2019, declaró ante el TSXG que «yo nunca le haría algo así a mi hija». «Soy inocente», añadió. No dijo ni una palabra más.

Sandamil no compareció físicamente, sino que lo hizo a través de una conferencia. Se encuentra en la prisión de Teixeiro desde el verano del año 2019, cuando la Guardia Civil acudió al Hospital de Lugo a arrestarla, ya que era la principal sospechosa de haber acabado con la vida de su hija de siete años, Desirée Leal.

En la vista del recurso interpuesto por su defensa contra la pena de prisión permanente revisable que le impuso la Audiencia Provincial de Lugo el pasado mes de marzo, su abogado alegó que su clienta «no vio respetada su presunción de inocencia». Afirmó que el juicio, celebrado en febrero, fue escenario de dos declaraciones que favorecían a su defendida y que no tuvieron peso en la resolución final. Él cree que los testimonios de dos facultativas que trataron a la madre, que afirmaron que su afectación psíquica era grave, deberían servir como atenuante para que no se le impusiese la máxima pena contemplada en la ley española. El abogado de Sandamil, al igual que en el juicio, no negó la autoría de los hechos —algo que sí hizo la madre de Desirée—, sino que buscó demostrar que su clienta no tenía las facultades mentales necesarias para considerar que sabía a la perfección lo que estaba haciendo aquella noche.