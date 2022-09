Sandra Alonso

La Consellería de Sanidade creó 106 nuevas plazas de facultativos de atención primaria en puestos de difícil cobertura con la intención de atraer así a los médicos que acaban de terminar la residencia de familia. Se equivocaba. Esta convocatoria, pionera en España y que se hizo a través de un concurso de méritos sin necesidad de oposición, dejó claro que hay mucho especialista sin plaza que peina canas. «Date una vuelta y ves la media de edad que tenemos», cuenta Maribel Feijoo mientras espera su turno en el acto de adjudicación de plazas que se llevó a cabo este jueves en la Consellería de Sanidade, en Santiago. Lleva 33 años en el Sergas y se presentó a varias oposiciones. Pero siempre aprobó sin plaza, así que opta a uno de estos puestos. Hace tres años dejó las urgencias de hospital por la atención primaria porque, «con 61 años me resulta insoportable la presión asistencial en urgencias». En los centros de salud hay mucho trabajo «pero es controlado, organizado», frente a unas urgencias en las que este trabajo «es mucho más agresivo, desorganizado, a destajo, con gente que está muy mal». Las nuevas plazas llevan aparejada una media de dos guardias al mes en los puntos de atención continuada, una tarea que a Maribel no le preocupa: «Después del trabajo en urgencias, cualquier destino es un balneario».

Tras el primer turno de adjudicación se ocuparon 91 de las 106 plazas, por lo que habrá un segundo plazo en unos quince días. Y es que algunos de los médicos convocados no aparecieron, y otros tenían claro que elegirían uno de estos puestos siempre y cuando estuviese próximo a su domicilio. Es el caso de Manuel Iglesias, de 49 años, que tiene una interinidad en el centro de salud de As Pontes. Trabaja desde el 2009 como especialista y se pensó mucho lo de presentarse al concurso. «Muchos como yo —asegura— estamos aquí a punto de elegir sin tener claro qué vamos a escoger o si lo haremos». Porque si consigue una plaza por la zona de Ferrol o A Coruña la cogerá y si no, «me voy a tomar un café tan feliz como vine», dice.

Le ocurre lo mismo a Cristina Caso, médico de familia desde hace 25 años pero que trabaja en el Sergas desde hace seis: «Tengo la plaza como médico de prisiones y no me cuentan los años trabajados». Así que no sabe si acabará eligiendo alguna de las vacantes, «porque si no está cerca y me permite conciliar mi vida no la elegiré». Los pros de esta convocatoria son, evidentemente, tener una plaza fija; las contras, las dos guardias obligatorias al mes y un sistema de guardias localizadas «no muy claro».