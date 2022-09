M.MORALEJO

La mayoría de las Cortes ya se manifiesta a favor de endurecer las penas contra quienes usurpan o allanan viviendas. A las demandas que en ese sentido han presentado partidos como el PP, Vox o Ciudadanos, o en anteriores legislaturas también CiU, se ha sumado también ahora el PSOE, que ya baraja implantar un plazo máximo de 48 horas para desalojar a los okupas de los inmuebles asaltados. El cambio de rumbo socialista coincide con una iniciativa del PPdeG que pretende que el Parlamento gallego demande al Gobierno central la instauración de penas efectivas de cárcel incluso para los que se instalen en inmuebles sin uso y vacíos, práctica que constituye un delito de usurpación, ahora considerado como leve.

Si los socialistas han dejado constancia de su nueva postura en forma de enmienda al proyecto de Ley que tramita el Congreso sobre organización del trabajo judicial, los populares gallegos lo hacen como una proposición no de ley para su debate en la cámara autonómica. Los populares se hacen eco de los cálculos de la Federación de Empresas Inmobiliarias de Galicia, que cifra en 600 el número de inmuebles okupados en la comunidad, un 15,3 % más que un año antes. Ante esas magnitudes, el partido del Gobierno gallego estima que se debe de condenar con entre 3 y 5 años de prisión las usurpaciones de inmuebles y se intensifiquen las penas a los integrantes de grupos que se dediquen a facilitar acceso a viviendas a terceros o cobren por asaltarlas.

El PPdeG busca además que se asegure legalmente el desalojo inmediato de las viviendas okupadas en el caso de que se descubra el asalto en flagrante delito, y si no se advierte en el momento de la entrada en el domicilio, dar un margen máximo de 24 horas a las fuerzas del orden para recuperarlo. La aplicación de penas de entre 3 y 5 años de cárcel permitiría acordar medidas cautelares a los jueces, como el mismo desalojo. Los populares también reclaman que se prohíba empadronar y acceder a beneficios otorgados por las administraciones a los okupas. «A un okupa non se lle desafiuza, desalóxase, e ao vulnerable protéxeselle, sen que o Estado traslade á cidadanía as súas propias responsabilidade», señalan en su iniciativa los populares.