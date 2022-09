—Hablaba antes de intrusismo.

—No podemos permitir prácticas que escapan al control deontológico y causan daño a la profesión y al usuario, que puede llegar a verse defendido por alguien que no reúne las condiciones. Ocurre en los servicios online, donde es más difícil saber si el abogado está perfectamente colegiado e identificado. Creo que lo mejor es acudir al abogado en el que se confía, porque la confianza es la base de la relación entre abogado y cliente. Nuestro trabajo no siempre es defender en los tribunales, sino que empieza por el asesoramiento previo, que muchas veces pasa por no ir a los tribunales y por buscar soluciones alternativas.