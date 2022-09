«El xa entrara conmigo ao baño algunha vez, pero só cando meus pais non estaban na casa e quedaba el comigo»

El acusado, L. R. A., se negó a declarar en la vista del juicio. Ejerció su derecho a guardar silencio tanto a las preguntas de la Fiscalía como a las de su defensa.

La denunciante tampoco declaró en la sesión celebrada este jueves, ya que no acudió a la Audiencia. Sin embargo, en la vista se reprodujo el vídeo de su declaración en fase de instrucción. En esa grabación, la menor le explicó a la jueza cómo vivió aquellos instantes. «El xa entrara conmigo ao baño algunha vez, pero só cando meus pais non estaban na casa e quedaba el comigo. Facíame bromas coas súas partes. Ese día, eu fun ao baño e pechei a porta porque non quería que ninguén me vira. El veu detrás e meteuse á forza. Eu díxenlle "para que vés, se xa sei onde está o baño?", e el contestoume que era porque quería explicarme como eran as miñas partes íntimas. Foi entón cando me baixou a roupa e empezou a tocarme», le contó la menor a la jueza de Chantada.