Política social

Asistencia. Habrá un fondo de 21,5 millones de euros para crear, ampliar o mejorar centros de servicios sociales en los concellos, el Servizo de Axuda no Fogar, la puesta en marcha del primer centro de cuidados intermedios y una nueva estrategia de teleasistencia, que eleva un 50 % el número de beneficiarios.

La comparecencia de Alfonso Rueda sirvió para conocer las claves de unas cuentas que deberán pasar primero por el Consello de la Xunta y, a continuación, llegar al Parlamento para su debate. La oposición le recriminó que no haya aportado documentación alguna sobre su intervención. «Que problema hai en que saiban as liñas mestras duns orzamentos que aínda se están elaborando?», preguntó retóricamente el jefe del Gobierno gallego.

El presidente autonómico destacó que los ciudadanos contarán «con máis apoios que en ningunha outra parte», con ayudas que los acompañarán «dende o berce ata o bastón», aludiendo a la gratuidad en escuelas infantiles y el incremento de la inversión en la asistencia de los mayores. «Imos xestionar os fondos coa prudencia financeira que nos caracteriza», expuso tras recordar que la Xunta contará el próximo año con su mayor techo de gasto, 13.000 millones de euros. Las áreas con mayor crecimiento serán economía, industria, promoción del empleo y política social.

Rueda calcula que, durante los trece últimos años de Gobiernos populares en la Xunta, los gallegos «aforraron» más de 1.200 millones de euros en impuestos. Apuntó a las tres bajadas del IRPF en los años 2014, 2016 y 2022, la reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales y la eliminación de sucesiones para el 99,9 % de los gallegos, entre otras medidas. «É máis necesario que nunca ser optimista», dijo ante el panorama adverso que se avecina, citando el «inverno do descontento» con el que calificó el secretario general de la ONU, António Guterres, los próximos meses.

Sobre la bonificación del impuesto de patrimonio al 50 %, que otras comunidades bonifican en su totalidad, Rueda argumentó que su propuesta «non desincentiva a chegada de novos inversores».

Ana Pontón, en el Parlamento. Sandra Alonso

Pontón, a Rueda: «É un presidente de palla que fai o que lle ordenan en Madrid»

«Nin os seus deputados cren que esta decisión [la de bonificar el impuesto de patrimonio] a tomou vostede», le recriminó Ana Pontón a Alfonso Rueda durante su turno de réplica en el Parlamento tras presentar el presidente su política fiscal. La portavoz nacional del BNG acusaba así a Rueda de seguir el dictado marcado desde el PP nacional. «É un insulto á inmensa maioría dos galegos e galegas que, coa que está a caer, presente un pelotazo fiscal de 34 millóns para favorecer aos 7.700 ricos deste país», criticó Pontón en la primera de sus dos intervenciones. «É o PP que baixa impostos aos ricos. Vostede é un presidente de palla que fai o que lle ordenan dende Madrid», señaló la portavoz nacional del BNG, que acusó a Rueda de ser un «recadeiro da rúa Génova, cos intereses do PP por diante dos de Galiza».

La líder del Bloque apuntó que con los 34 millones de euros que se dejarán de ingresar por la bonificación del impuesto de patrimonio se podrían contratar 700 sanitarios y 900 docentes. También cifró en 12.000 las ayudas del bono social de alquiler que se entregarían con este ingreso, o la posibilidad de recuperar la Tarxeta Básica. Calculó en una rebaja de 50 euros el impacto de las medidas fiscales de la Xunta para las rentas más bajas, pero en 4.415 euros para las más altas. Sobre la deflactación del IRPF, corrigió a Rueda que no es «unha rebaixa fiscal, senón unha corrección da inflación». «O que fan é moi grave, porque vai contra intereses dos galegos», añadió.

La nacionalista argumentó así que las rebajas fiscales de la Xunta están dirigidas «aos amigos do PP», suponiendo al mismo tiempo «un ataque ao benestar dos galegos». Pontón vio el de ayer como un «debate trucado», al no disponer de documentación previa a la intervención de Rueda.

El portavoz socialista, Luís Álvarez. Sandra Alonso

Formoso ve una « esmola » la rebaja, y acusa a la Xunta de «seguidismo»

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, criticó desde Madrid, tras un visita al Congreso de los Diputados, que la deflactación anunciada por Alfonso Rueda es «só unha esmola», mientras este centra su política fiscal «nos millonarios» y en «darlles aos máis ricos». El líder de los socialistas gallegos también acusó al jefe de la Xunta de «seguidismo» de las directrices que le marcan el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, y su homóloga en Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «O seu Goberno é absolutamente indigno para os galegos e galegas», reprochó Formoso a Rueda.

Antes, durante su intervención en el Parlamento, el portavoz de los socialistas en la Cámara, Luis Álvarez, aconsejó al Gobierno gallego que «renuncie» a esa bonificación extra del impuesto de patrimonio: «Que ben lles sentarían eses 34 millóns de euros aos centros educativos e de saúde desta comunidade». El diputado dijo que la comparecencia del presidente de la Xunta evidencia su «incapacidade para aproveitar uns orzamentos para resolver problemas históricos».

Al igual que Ana Pontón, criticó el formato del pleno celebrado ayer. «Podemos pensar que é un debate de política xeral coa diferenza de que os grupos parlamentarios non podemos presentar ningunha proposta de resolución», apuntó Luis Álvarez, que acusó al Ejecutivo autonómico de ocultar el contenido de la intervención de Rueda: «Os orzamentos para o 2023 xa están feitos, como evidencian as cifras que foi dando na comparecencia. A oposición descoñece de que vimos falar, pero o Goberno non só o coñece, senón que tamén sabe ata os últimos detalles».