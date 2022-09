EDUARDO PEREZ

El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, admitió este miércoles el proceso «tremendamente complexo» en el que se ha metido todo lo que tiene que ver con el futuro de los bienes del pazo de Meirás. En relación al nuevo decreto del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que permite la retirada de parte de las pertenencias por parte de la familia Franco, el representante de la Xunta considera que la Abogacía del Estado debería reclamar una medida cautelar al juzgado coruñés mientras no se pronuncia el de Madrid sobre los 564 nuevos bienes reclamados para el patrimonio público. «Hai dous pleitos abertos, e a Avogacía do Estado debería plantexar unha medida cautelar para que non se execute o mandato do xulgado de A Coruña ata que o de Madrid non se posicione respecto a aqueles bens que non foron incluídos na primeira reclamación», afirmó.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

El conselleiro de Cultura apuntó que es necesario abordar cada paso con mucha cautela, con mucho rigor y siempre buscando una seguridad jurídica. En ese sentido, hizo repaso de la situación recordando los dos procesos en marcha. Por una parte, en el juzgado coruñés que lleva el caso, donde decretó que una serie de bienes reclamados por el Estado pasaban a ser de propiedad pública. Sin embargo, en esa primera solicitud no se incluyeron la totalidad, por lo que ahora son requeridos por la familia Franco. Fue recientemente, incidió Rodríguez, cuando desde la Administración Central reclamó el resto de esos bienes en un juzgado de Madrid. «Por todo elo parece lóxico que por parte do Estado se reclama unha medida cautelar», detalló.