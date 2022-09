Enfrentamiento con Podemos

Ambas cuestiones han sido incluidas por el grupo socialista en las enmiendas que ha presentado en solitario al proyecto de ley orgánica (otras las presentó de manera conjunta con Podemos, que no se alinean con los socialistas en el tema de las okupaciones).

Las propuestas no han sentado bien a sus socios de Gobierno. El diputado de Unidas Podemos Rafa Mayoral las ha considerado «fuera de lugar» y ha dicho que «no tienen sentido», advirtiendo de que no las apoyarán. Mayoral ha pedido al PSOE una reflexión porque en este momento, dijo, existe «un problema muy grande con las subidas abusivas de alquiler» y con las subidas de las hipotecas, y lo que urge «es frenar la subida del precio de la vivienda y no asumir la agenda de la derecha, porque cuando se asume la agenda de la derecha, gana la derecha».