El Gobierno de Portugal ha empleado hoy todo su argumentario para declarar al proyecto de tren de alta velocidad Lisboa-Oporto-Vigo como «la revolución» del transporte que cambiará la movilidad en su país y en el occidente de la Península. El primer ministro luso, Antonio Costa, su ministro de Infraestructuras, Pedro Nuno Santos, y la cúpula de la empresa pública Infraestruturas de Portugal, desvelaron en un acto en la estación portuense de Campanha el proyecto de nueva línea ferroviaria del norte del país, que se convertirá en eje troncal desde el que partirán los enlaces a las principales ciudades y territorios del país.

El cronograma anunciado sitúa en el año que viene el lanzamiento del primer concurso para iniciar en el 2025 la fase inicial del trazado de alta velocidad entre Oporto y Soure (distrito de Coímbra). El mismo proceso situará las máquinas en el 2026 para la segunda fase que se levantará entre Soure y Carregado (distrito de Lisboa), y a mediados de ese mismo año el arranque de la construcción del eje Oporto-Braga-Valença. Los plazos para dar continuidad al proyecto hasta Vigo, para enlazar con el eje atlántico, no fueron apuntados hoy ni desde el Gobierno portugués, ni por los responsables de la empresa de infraestructuras, pero fuentes de la Administración lusa no obviaron señalar que el éxito de este tren rápido transfronterizo radica en que desde España se coordinen los trabajos con el calendario portugués para que el nuevo ferrocarril no se pare en la frontera.

Un total de 730 trenes utilizan a diario la actual línea del norte portuguesa, lo que hace que sus responsables la declaren al borde de agotar su capacidad. Solo desdoblando la línea con un nuevo trazado de doble vía se podrá bajar de las más de tres horas de viaje entre Oporto y Lisboa a 1 hora y 15 minutos y, sobre todo, como se ha fijado como objetivo el Gobierno del país vecino, reducir considerablemente la circulación de vehículos y el uso del avión en todo el espacio existente entre las dos mayores ciudades portuguesas. La previsión es poner en circulación 60 trenes de alta velocidad cada día en la nueva línea, 17 de ellos sin paradas, ubicar en la misma línea 34 servicios híbridos de alta velocidad y convencional y otros 17 más de esta última categoría, de partida.