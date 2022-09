Alfonso Rueda, esta mañana, en el Parlamento Sandra Alonso

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su comparecencia sobre las líneas maestras de los presupuestos del próximo año, anunció esta mañana que deflactará los tres primeros tramos del IRPF con carácter retroactivo al 1 de enero de este año. En concreto, se van a deflactar las tarifas del IRPF en un 4,1%, un porcentaje equivalente a la subida salarial media según la estadística de costes laborales del segundo trimestre de 2022 del Instituto Nacional de Estadística.

«A inflación non pode supoñer pagar máis no IRPF. O Goberno galego vén de tomar a decisión de aprobar, con efectos do 1 de xaneiro de 2022, unha deflactación do IRPF nos seus tres primeiros tramos, ata os 35.000 euros, e nos mínimos persoal e familiar», avanzó Rueda. Así, el jefe del Ejecutivo gallego indicó que el ahorro para los contribuyentes será de 46 millones de euros con esta rebaja fiscal. «Os límites que marcan o salto dun tramo a outro, e tamén o que establece as persoas que están exentas de pagar este imposto, vanse elevar un 4,1%, na mesma medida que a suba media dos salarios a nivel nacional. Deste modo, todos os contribuíntes pagarán menos polos ingresos que teñan ata 35.000 euros, algo que repercutirá moi especialmente nas rendas medias e baixas», explicó.

Alfonso Rueda también recordó algunas de las novedades en las cuentas que ya desgranó en las últimas fechas, como la nueva bonificación en el impuesto de patrimonio a partir del año que viene, que eleva del 25 al 50 %. «Igual que outras comunidades tomaron a decisión, a Xunta tamén. Non quixemos eliminalo por completo como si sucedeu noutras comunidades porque pensamos que non era o momento, que a bonificaicón que propoñemos non desincentiva a chegada de novos inversores e mantemos os que xa temos aquí», subrayó el presidente gallego. Enumeró, además, la equiparación de las familias con dos hijos a las numerosas a efectos de IRPF y la reducción en este impuesto del primer tramo, que pasa del 9,4 % actual al 9 % para favorecer a los hogares con rentas más bajas.