«Nin os seus deputados cren que esta decisión [la de bonificar el impuesto de patrimonio] a tomou vostede», le recriminó Ana Pontón a Alfonso Rueda durante su turno de réplica, aludiendo a las presuntas directrices que el presidente gallego recibe desde Madrid. Diputados de la bancada popular bufaron, y algunos negaron ostensiblemente con el dedo de un lado al otro. Lo mismo había ocurrido minutos antes con la intervención del socialista Luis Álvarez. El reglamento lo impedía pese a la insistencia del BNG, pero el pleno donde el presidente de la Xunta avanzó las líneas maestras de los presupuestos del año olió por momentos a ese ansiado debate del estado de la autonomía. Fue una sensación efímera, más por las ansias de cargar el debate desde la oposición que por el contenido de las intervenciones, encorsetadas por unas réplicas que apenas sumaron veinte minutos en dos turnos distintos para cada portavoz.

El portavoz parlamentario del PSdeG quiso dejarlo claro ya desde el principio: «Isto non é un debate». Aludió al escaso cuarto de hora con el que abrió su intervención acordándose de las quejas que profirió Alberto Núñez Feijoo en el Senado, como opositor de Pedro Sánchez, pero advirtió que no iba a protestar por el tiempo porque conoce el reglamento. Tanto Álvarez como Pontón denunciaron de nuevo que la Xunta no les había facilitado ningún documento sobre los anuncios que Rueda iba a hacer en el hemiciclo. «Os orzamenos para o 2023 xa están feitos, como evidencian as cifras que foi dando na comparecencia. A oposición descoñece de que vimos falar, pero o Goberno non só o coñece senón que tamén sabe ata os últimos detalles dos orzamentos», lamentó sobre una comparecencia que definió como «novidosa» por ser el presidente de la Xunta quien desgranase las claves de los presupuestos antes del debate sobre los mismos. «Podemos pensar que é un debate de política xeral coa diferencia de que os grupos parlamentarios non podemos presentar ningunha proposta de resolución», apuntó.

Ese debate de política xeral, o sobre el estado de la autonomía, es precisamente el que pedían los nacionalistas a pesar de que el reglamento de la cámara lo impide durante el año en que un presidente es investido. «Pontón queixábase de que non había debate de política xeral e Álvarez ao revés. Póñanse dacordo», apremió Rueda en su turno de réplica a los dos grupos. Y lo cierto es que socialistas y Bloque también difirieron en cómo emplear los 34 millones que la Xunta dejará de ingresar por la bonificación del impuesto de patrimonio. La portavoz nacional del BNG dijo que con esa cifra se podrían contratar 700 sanitarios y 900 docentes; para el PSdeG fueron 500 y 600, respectivamente. Pero sí coincidieron en lamentar esta rebaja.