Al acto están también convocados otros 28 facultativos que han quedado como aspirantes de reserva, por si se diese el caso de que alguno de los 106 seleccionados no se presentase o decidiese no coger ninguna de las plazas que se le oferten.

Eso sí, si algún candidato seleccionado decide no elegir destino en el acto del jueves, o posteriormente no se incorpora a él en el plazo establecido, no podrá adquirir la categoría de personal estatutario fijo, una de las grandes ventajas de este proceso, que ha permitido obtener plaza fija sin necesidad de examen.