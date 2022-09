Carlos Punzón

Renfe todavía no ha extraído conclusiones sobre el efecto que han tenido las medidas implantadas la semana pasada para tratar de evitar que asientos reservados por beneficiarios del bono gratuito no lleguen a ser usados. La operadora considera que es pronto para conocer si ha habido un cambio de tendencia entre los que optaban por bloquear varios asientos en distintos viajes para asegurarse una plaza en el horario que les resultase más conveniente, o los que hicieron reservas masivas para no quedarse sin la fianza de 20 euros que perderán los que no hayan contratado al menos 16 viajes antes de final de año.