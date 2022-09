Tren Avril Talgo

El diputado del PPdeG y viceportavoz de la Comisión de Transportes en el Congreso, Celso Delgado, ha resaltado este lunes que la comparecencia en la Cámara Baja de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para hablar sobre el retraso de la llegada a Galicia de los trenes Avril, sigue pendiente. Estos trenes son básicos para poder aprovechar todo el recorte de tiempos de viaje que permite la línea de Alta Velocidad.

Delgado ha recordado que los populares gallegos pidieron hace dos meses tanto la comparecencia de la ministra como la del presidente de Renfe, Isaías Táboas. Unas explicaciones que ahora ven más urgentes, toda vez que la número 2 del ministerio, la gallega Isabel Pardo de Vera, confirmó la semana pasada que los Avril no llegarán este año a la comunidad.

«Se realmente como di agora a número dous de Transportes, a construción dos trens comezou tarde, por que non se informou diso nas respostas parlamentarias?», cuestiona Delgado, que apunta que las fechas de puesta en servicio fueron «sistematicamente incumpridas», incluida la que apuntaba a que estarían disponibles este verano. «Ocultouse información ao Congreso, aos Gobernos autonómicos e aos medios de comunicación. Creáronse expectativas aos usuarios do ferrocarril e aos sectores turístico e empresarial que non se cumpriron», considera el parlamentario, que añade que de momento los tiempos de viaje prometidos con la llegada a Galicia de la Alta Velocidad solo se cumplen viajando desde Ourense, pero no desde el resto de ciudades gallegas, pendientes para ello de los trenes Avril.