El presidente Alfonso Rueda comparece mañana para ofrecer las líneas maestras del proyecto de Presupuestos del próximo año. Hasta ahí, según la oposición, todo lo que saben los grupos parlamentarios sobre su intervención. Tanto BNG como PSdeG acusan al jefe de la Xunta de no haber trasladado ninguna información sobre el contenido de lo que expresará en el pleno del Parlamento. «Non temos nada, apenas a solicitude de comparecencia», indicó esta mañana la nacionalista Olalla Rodil en rueda de prensa, sosteniendo un papel con el anuncio de intervención. «Todo o que sabemos deste debate é polos medios de comunicación e pola estratexia do PP en Madrid, que traza a de Galicia. Non temos presidente, senón un delegado do PP, e bastante malo», criticó la viceportavoz.

En la misma línea habló el socialista Julio Torrado, que opinó que Rueda «non é consciente aínda de ser presidente da Xunta». «Galicia necesita un liderado potente. Rueda é un burócrata do PP, non consciente aínda» del puesto que ocupa al frente del Gobierno gallego. El diputado del PSdeG advirtió sobre las 700 vacantes de docentes por cubrir en los centros públicos, la situación de la atención primaria o el «persoal insuficiente» en política social, además de recordar los 159 millones de euros de fondo covid «que non se destinaron a sanidade», asunto que los socialistas llevarán próximamente al pleno para pedir una comisión de investigación.

«Resulta incomprensible e insólito que o presidente da Xunta vaia vir falar dos orzamentos sen que os grupos nin o conxunto da sociedade coñezan o máis mínimo do proxecto de lei nin das liñas estratéxicas», protestó Olalla Rodil. Sobre la nueva bonificación en el impuesto de patrimonio al 50 %, que Rueda anunció en el foro económico celebrado el viernes en el Museo Santiago Rey Fernández-Latorre, la diputada nacionalista reclamó al mandatario gallego que «sexa consciente de ser presidente» y tenga «unha polítca fiscal propia». «Vai facer un agasallo fiscal para o 0,25 % da poboación, un duro golpe para o 99 % dos galegos por ter 34 millóns menos», dijo Rodil, que comparó esa merma de ingresos con el presupuesto anual dedicado a luchar contra el fracaso escolar o «tres veces» el programa de ayudas contra la violencia machista. «Empobrece ao conxunto da sociedade, especialmente a quen menos ten», protestó. Los nacionalistas cifran, a partir de datos de Atriga, en mil millones de euros la cantidad de ingresos que la Xunta dejó de percibir en los últimos ocho años «coas rebaixas fiscais que van sempre dirxidas aos mesmos: os máis ricos».