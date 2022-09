Y es que, tal y como refleja la exposición de motivos de la iniciativa, los populares temen que «por tercera vez un gobierno socialista en crisis», como ya ocurrió —denuncian— con Felipe González en 1995 y con José Luis Rodríguez Zapatero en el 2010, trate de convertir la Presidencia comunitaria «en una plataforma propagandística» para las elecciones generales.

La proposición no de ley fue registrada en la Cámara autonómica por el trámite de urgencia, circunstancia que tendrá que ser evaluada por la Mesa del Parlamento y la Xunta de Portavoces —de acuerdo con el reglamento—. No obstante, todo apunta a que no será debatida en el pleno convocado para este martes y miércoles, días 27 y 28 de septiembre, sino en el de la próxima semana, en la que precisamente se celebrará la cumbre en A Coruña.