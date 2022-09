Recuento de voto emigrante en las autonómicas del 2012 RAMON LEIRO

En las próximas elecciones generales, previstas para el año que viene, habrá medio millón de gallegos que podrán votar en el extranjero tras la reforma aprobada el miércoles en el Senado. Supone el fin del tedioso voto rogado, que bajó a mínimos históricos la participación. Para los tres grupos del Parlamento es una buena noticia abrir el censo —los residentes en el extranjero pasan a representar el 17,5 % del total, más que A Coruña y Vigo juntas—, pero no lo celebran de la misma forma.

El BNG se abstuvo en la votación de la norma planteada por PSOE y Podemos en el Congreso en julio. «Entendemos que hai que facilitar o dereito a voto aos galegos na emigración. Pero a lei, tal e como quedou, substitúese por un procedemento que non inclúe a todo o mundo e non é suficientemente transparente», denuncia Néstor Rego, único diputado de los nacionalistas en Madrid.

En cuanto a la transparencia, avisa de que «terceiros países non teñen a obriga de verificar que a persoa que deposita o voto non é o votante». Los nacionalistas habían presentado una enmienda, rechazada, para habilitar obligatoriamente urnas en consulados, embajadas y colegios electorales con presencia importante de colectivos gallegos. Piden también extender la norma a los emigrantes temporales y a permitir el voto telemático a marineros en alta mar. «Estamos a favor de derrogar o voto rogado, pero non volver a un sistema que sexa un coadoiro», lamenta.