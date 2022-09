Presentación del libro esta tarde en Vigo, con la portavoz nacional, Ana Pontón. XOAN CARLOS GIL

A solo cinco días de celebrar los 40 años de su fundación en el frontón anexo al estadio de Riazor, en A Coruña, el BNG presentó este miércoles en Vigo un nuevo documento en el que plasmar su historia. Es un libro firmado por el politólogo Manuel Anxo Fernández Baz, que sintetiza los acontecimientos más destacados en la historia que cumple la formación el próximo domingo 25, cuando culminarán los actos de esta efeméride con un encuentro multitudinario en el pabellón coruñés. Allí coincidirá la plana mayor de los nacionalistas e históricos miembros del partido, como Pilar García Negro, Francisco Rodríguez o Alfredo Suárez Canal. No estará Xosé Manuel Beiras —homenajeado este mismo día por la USC con el premio Luis Porteiro Garea por su defensa del gallego como profesor y catedrático—, si bien sí asistió la semana pasada al estreno en Santiago del documental Setembro do 82, o nacemento da unidade nacionalista.

El libro 40 anos ao servizo da Galiza. BNG, 1982-2022, editado por la Fundación Galiza Sempre y presentado en el Auditorio Mar de Vigo, recoge los momentos «máis significativos» del Bloque a partir de textos y de 400 imágenes históricas, algunas de ellas inéditas. Fernández Baz reivindica esa memoria porque «as decisións adoptadas no pasado configuran as posibilidades no futuro».

«Corenta anos despois podemos dicir, con humildade pero con orgullo, que Galiza gañou co BNG, que moitos dos avances acadados neste tempo se lograron grazas ao empuxe do Bloque, man a man cos sectores máis dinámicos da sociedade galega», afirmó durante el acto la portavoz nacional, Ana Pontón, que agradeció el trabajo desarrollado por militantes y simpatizantes desde aquel origen en Riazor, «sen os que hoxe» la formación «non sería a forza transformadora na que cada vez confían máis galegos e galegas para abrir un tempo novo neste país», continuó.