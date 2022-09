La Xunta se enteró por la prensa

El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, celebró ayer en nombre de la Xunta «o paso dado polo Goberno do Estado ao reclamar a propiedade de determinados bens de Meirás vinculados á figura Emilia Pardo Bazán e a Franco en calidade de xefe do Estado durante a ditadura». Rodríguez dijo que se enteró de la demanda por los medios de comunicación, pero espera «manter a unidade de acción co Goberno central».