Toque de atención al Ayuntamiento

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, también abordó asuntos de actualidad como la demanda presentada por la Abogacía del Estado para reclamar más de 500 bienes del pazo de Meirás. «A nosa posición é moi clara: todos os bens do pazo son bens públicos e o Goberno do estado debe actuar con celeridade», apuntó. «Sen esquecernos que os Franco tamén cometeron un espolio na casa Cornide», añadió Pontón, quien aprovechó este punto para apremiar al Ayuntamiento a que presente ya la denuncia para reclamar su titularidad. «Levamos esperando todo este mandato. É urxente que o Concello non lle faga gañar máis tempo aos Franco e se poña a traballar pola recuperación da casa Cornide», exigió.

Veto a la pesca

Sobre el veto de Europa a la pesca de fondo en 87 áreas, Pontón pidió al Gobierno central que solicite la suspensión cautelar de la aplicación de esa norma «que non está xustificada desde o punto de vista económico, nin científico». «Parécenos impresentable que a estas alturas o Goberno non se tivera posicionado xa ó lado do sector pesqueiro galego. Non o fixo ben a Xunta que era plenamente consciente dos plans que había desde europa. Nin uns nin outros defenderon ó sector pesqueiro», acusó la portavoz del BNG.