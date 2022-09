Recuento del voto emigrante CESAR QUIAN

Once años de reivindicaciones de la emigración han tenido que transcurrir para que se le dote de plenos derechos electorales. Todos los grupos parlamentarios han anunciado desde la tribuna del Senado que esta tarde votarán a favor de la reforma electoral que pone fin al llamado voto rogado, el sistema que obliga desde el 2011 a los españoles residentes en el extranjero a solicitar vía postal poder participar en cada convocatoria electoral, esperar a que les llegue la documentación y papeletas, y remitir su voto, todo ello en unos plazos ajustados y muy difíciles de cumplir para la mayoría. El sistema fue adoptado en la década pasada por el PSOE, PP, CiU y PNV, partidos que ahora reconocen no funcionó y acabó por desconectar electoralmente a la diáspora. En el caso gallego se registró en las últimas elecciones autonómicas del 2020 una abstención nada menos que del 98,7 % entre los integrantes del censo exterior.

La reforma que ahora se va a aprobar iguala en posibilidades de participación a los 2,27 millones de españoles y 469.917 gallegos inscritos en el censo de residentes en el extranjero. Estos últimos son el 17,49 % del censo total de Galicia y representan en número más que los electores de Vigo y A Coruña juntos y apenas 50.000 menos que los de las provincias de Lugo y Ourense sumadas también.

El 9 de junio el Congreso ya había respaldado la reforma de la ley electoral con 339 votos a favor, la abstención del diputado del BNG, otro voto en blanco y uno negativo, justificados estos dos como errores a la hora de efectuarse por sus titulares. El diputado nacionalista Néstor Rego justificó entonces su desmarque al no haber sido atendidas sus peticiones de dotar a los marineros de mayores posibilidades de voto, concretar la habilitación de un mayor número de colegios electorales con urna en el extranjero, y no adoptar un sistema que, a su juicio, impida fraudes postales masivos como se registraron en el pasado. El senador socialista lucense César Mogo, encargado de defender la reforma en la cámara alta, afeó precisamente esta mañana la abstención del Bloque en el Congreso, que dijo se escudó en cuestiones técnicas para, en realidad, negar el voto a la emigración, «en lugar de que voten mejor y más. Es el error BNG», acuñó, para añadir que «imagino que los votantes, y los emigrantes en particular, tomarán nota al respecto»,dijo sin posibilidad de ser respondido pues la formación nacionalista gallega carece de representación en el Senado.