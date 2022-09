«Los padres tienen que bajar el termómetro del miedo y no sentirse culpables por ello»

«A los niños les falta espacio vital, no pueden tener secretos. Ya estaban preconfinados antes de la pandemia», expone Marta Román, quien atribuye el origen del gran problema de salud mental entre los jóvenes, disparado durante la cuarentena, a su «falta de espacio de juego, de desarrollo y de exploración» en su etapa infantil. Desde que la sociedad les escamoteó su autonomía en la calle, creando individuos que suplen su falta de experiencias y aprendizajes fuera del núcleo familiar «llenando la cabeza de fantasías y delirios», apunta la experta: «Si una sociedad no es capaz de resolver los pequeños conflictos, quedan larvados y acaban estallando. Ahora los niños no pueden resolver sus problemas, porque cualquier desencuentro es tratado como bullying. A veces los niños tienen que pelearse, porque si no dejamos que salga fuera, eso en el futuro se transforma en violencia».

Esther Anaya: «No somos terrones de azúcar; si llueve y vas en bici, te pones un chubasquero» serxio gonzález

Junto a ello, Tonucci denuncia que «la transgresión es un lujo que los niños de hoy no pueden vivir. Transgredir es aprender el riesgo que se corre y pagar un coste. Si no lo aprenden de niños, en la adolescencia pueden acabar conviviendo con cosas graves, como muertes o drogas».