Xosé Manuel Beiras, en el centro, junto a Carlos Aymerich y Xavier Vence. XOAN A. SOLER

El intelectual galeguista Xosé Manuel Beiras recibió este miércoles el premio Luis Porteiro Garea de la Universidade de Santiago de Compostela por «a súa labor activa a prol da lingua galega». Beiras reconoció su «grande sorpresa» por el reconocimiento y dijo estar «moi agradecido», tanto a la universidad como a su discípulo Xavier Vence, también catedrático de Economía Aplicada y exportavoz nacional del BNG: «Xa de vello, agradécense moito estas mostras de afecto». De su uso y reivindicación de la lengua, afirmó que lo hizo ya «dende moi novo por convicción propia», asumiendo que el idioma es para él lo mismo que era «para as Irmandandes da Fala».

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

El exprofesor y catedrático de la USC volvió a aparecer de nuevo frente a los objetivos apenas una semana después de hacerlo en el estreno del documental que recuerda el 40 aniversario de la fundación del Bloque, del que fue portavoz nacional desde su creación hasta hace veinte años. No significa, en cambio, que estar en el foco mediático implique su regreso a la primera línea política, de la que se alejó hace ocho años tras la desintegración de Alternativa Galega de Esquerdas, la coalición con la hoy vicepresidenta segunda Yolanda Díaz que dio origen a las mareas. «Son moi consciente de que, aos 86 anos, sería case grotesco ter calquer tipo de participación persoal, activa, e xa non digo protagonismo, no que é necesario neste país», admitió Beiras, que apuntó como desafíos clave la defensa de las clases trabajadoras y la mayoría social ante la oligarquía y la «reivindicación nacional do pobo galego».

«Eu son un vello rabudo. Sigo tendo as mesmas ideas e cada vez máis rotundas», se definió el histórico líder nacionalista, que se reconoció también «désabusé» (del francés, desilusionado) ante la situación actual. «Utilizo a expresión porque son un afrancesado», rio Beiras ante los periodistas. Sobre el acto que el BNG celebra este domingo en Riazor con motivo de su fundación, alejó cualquier posibilidad de estar presente como sí lo hizo la semana pasada en el estreno del documental: «Eu non vou andar de gaiteiro. De vello gaiteiro, non».