Ana Pontón, en la sesión de control de la semana pasada Sandra Alonso

El Parlamento solo acogió un debate de Política Xeral de Galicia, popularmente resumido como el debate del estado de la autonomía, en lo que va de legislatura. No solo por la pandemia, sino por el reglamento de la cámara, que impide celebrarlo durante el año en que un presidente es investido. A pesar de lo que fija el texto, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, exige agendar uno lo antes posible. Lo pidió en la primera sesión de control al Gobierno del nuevo curso político y volvió a reiterarlo esta mañana, durante un acto en la bodega Pazo Baión, en Vilanova de Arousa, donde pidió también aprobar una Lei do viño que fije un precio mínimo para la uva. La petición de la líder nacionalista topó con el rechazo del portavoz del PPdeG en el Parlamento, Pedro Puy, que libro en mano zanjó: «O regulamento é moi claro».

La junta de portavoces en el pazo do Hórreo se reunió esta mañana para establecer la orden del día del pleno de la próxima semana, cuando el presidente de la Xunta comparecerá para ofrecer las líneas maestras de los Presupostos del año que viene. Los nacionalistas plantearon en la reunión que el reglamento sea reinterpretado para facilitar la celebración de este debate, argumentando la grave situación económica a las que se enfrentan las familias gallegas ante la escalada de precios. Entienden que las normas del Parlamento ya fueron revisadas «cando as circunstancias o requiren», poniendo como ejemplo la aplicación del voto telemático durante la pandemia.

«É necesario un debate de política xeral no Parlamento no que os grupos podamos debater en profundidade sobre o que está pasando nesta crise e coa posibilidade de formular propostas e alternativas para dar solucións aos galegos e as galegas», reivindicó Pontón, que rechazó que esta cuestión pueda limitarse «simplemente» con una comparecencia de Alfonso Rueda «que é un debate trucado», al entender que el presidente del Gobierno gallego dispone de tiempo ilimitado para intervenir mientras cada grupo de la oposición solo cuenta con 15 minutos para «abordar os graves problemas que ten Galiza e sen opción a presentar propostas».