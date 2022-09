Cedido

La secretaria de Estado de Transportes, la gallega Isabel Pardo de Vera, aseguró hace unos días que el Gobierno conocerá las causas del colapso del viaducto de O Castro, en la A-6, en la segunda quincena de octubre, cuando un grupo de trabajo multidisciplinar finalice los trabajos de ingeniería forense y de investigación, que incluyen una reproducción en laboratorio del derrumbe. Esta explicación, no obstante, no convence a la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, que sospecha que el Gobierno conoce las causas del derrumbe y no las ha hecho públicas. Por esta razón, volvió a demandar una «mesa de intercambio de información» sobre este asunto entre la Xunta y el Ministerio de Transportes, algo que ni se plantean en el departamento que dirige Raquel Sánchez. «O Goberno coñece as causas do colapso, pero non está a dar esa información», recalcó.

Ethel Vázquez sustenta esa sospecha en unas declaraciones de Pardo de Vera en una entrevista en La Voz, en la que aseguró que el viaducto paralelo al que se derrumbó se reabriría durante el primer semestre de 2023, después de demoler el tablero y construirlo de nuevo de forma continua y no con dovelas prefabricadas, un sistema constructivo que propició la corrosión del cableado metálico interno que sostiene la estructura. La conselleira asume que esta decisión no se podría haber tomado sin conocer las causas de la caída de dos tramos del viaducto gemelo, y lamenta tener que conocer este tipo de información a través de los medios de comunicación. «Non coñecemos nin o cronograma para a reconstrución nin as causas do colapso», dijo en una entrevista en la Radio Galega. En los próximos días parece que está prevista la demolición de las dos pilas que quedaron en pie en la zona afectada por los derrumbes.

Desvío «parcial»

Ethel Vázquez cuestionó por «parcial» el nuevo desvío puesto en marcha el sábado por el Gobierno en el tramo afectado por el derrumbe, pues solo evita el tráfico por el núcleo de Pedrafita en dirección Madrid, «pero en dirección A Coruña séguese pasando por esa travesía incómoda», recordó. Para la conselleira, la propuesta de desvío de la Xunta era «a mellor», pues evitaba el paso por la población en los dos sentidos de la circulación.