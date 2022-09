No obstante, indicó que no descartarían incluir a otra figura de relevancia política de Ucrania para poder suplir a Kuleba en caso de que no pudiera participar finalmente. «Queremos que el objetivo último sea que el pueblo ucraniano esté representado. De momento pensamos en Kuleba, pero en caso de no ser posible, se pensaría en otro.», indicó Piqué.

Con todo, en el programa del Foro ya se incluye la participación de un representante del país para que converse con el titular de Exteriores español, José Manuel Albares, sobre la actual situación de la guerra.