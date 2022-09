El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la foto junto al fiscal superior de Galicia, avanzó este lunes en Mariñán los objetivos de la Fiscalía en la lucha contra el narcotráfico. ANGEL MANSO

«El narcotráfico es una lacra insoportable para cualquier sociedad, y en especial para la gallega, que lleva muchos años soportando ese problema y que tiene un extenso recorrido en la lucha contra la droga». Las primeras palabras de Álvaro García Ortiz en Galicia en su condición de fiscal general del Estado sirven de argumento esencial para haber elegido la comunidad, y más concretamente el pazo de Mariñán (Bergondo), como punto de referencia de la Fiscalía española para poner en valor lo que se está haciendo en la lucha contra el narcotráfico. En Mariñán se concentran desde ayer los fiscales antidroga de toda España para coordinar esfuerzos y establecer nuevas estrategias. «La lucha contra el narcotráfico es una prioridad para la Fiscalía y esa lucha no decae. Este no es un delito más ni puede serlo, porque es un cáncer en toda la estructura social, económica y de salud, un cáncer que se inserta en la sociedad y lo invade todo», explica el fiscal general del Estado, que conoce bien la sociedad gallega, pues estuvo destinado en Santiago y fue fiscal autonómico de Medio Ambiente hasta su marcha a Madrid en el 2020.

García Ortiz asegura que el narcotráfico invade especialmente el espacio económico, y precisamente esa es una de las razones del encuentro de fiscales antidroga en Mariñán: «Tenemos muy claro que el narcotráfico no es un problema solo de salud pública, sino que sobre todo es una cuestión de dinero. Se trafica para obtener ganancias y beneficios económicos». Por eso en este foro de Mariñán, que el fiscal general quiere que tenga carácter permanente y se celebre todos los años, los fiscales especialistas analizarán los instrumentos que tiene la Fiscalía para poder incautar y gestionar el dinero y el patrimonio procedentes del narcotráfico. No son instrumentos especialmente novedosos, apunta García Ortiz, pero sí se busca establecer unos protocolos para que todos los fiscales trabajen de la misma manera.

«La impunidad no puede existir y queremos que la sociedad visualice que los narcos no campan a sus anchas», advierte el fiscal general del Estado. E insiste en que el aspecto económico es clave y será el punto principal de la reunión de trabajo de los fiscales. Lo explica Rosa Ana Morán, fiscala jefa de la Fiscalía Especial Antidroga: «Si hay un delito al que el estrangulamiento económico le hace daño, ese es el del narcotráfico, que no tiene otra finalidad que conseguir dinero». Por eso anuncia que las principales líneas de trabajo de la Fiscalía Especial Antidroga apuntan a «mejorar la eficacia en la recuperación de activos de los narcotraficantes».