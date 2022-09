Escuela Infantil Municipal de A Solaina (Naron), en foto de archivo JOSÉ PARDO

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) advierte de que no todos los concellos podrán permitirse participar en la convocatoria de la Xunta para crear 3.400 nuevas plaza de guardería, empleando casi 35 millones de euros de fondos europeos. «Cada concello analizará primeiro se ten necesidade ou non, pero haberá concellos que aínda precisando máis oferta de prazas públicas van renunciar ou non van secundar a convocatoria, porque logo esas prazas hai que cofinancialas para que sexan gratuítas ás familias», apunta el presidente de la federación, y alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela.

Esa cofinanciación de la gratuidad ya tenía en pie de guerra a la Fegamp, que recuerda que la Xunta financia el cien por cien del coste de las plazas a las escuelas privadas (les da alrededor de 300 euros por niño), pero solo aporta 169 a los ayuntamientos, cuyas arcas municipales siguen pagando las bonificaciones que hasta este curso abarataban los precios en sus escuelas. «Ao anunciar a Xunta a gratuidade confiabamos en que este ano aforrariamos esa partida e poderiamos dedicala a outras cousas, pero non. Nin tan sequera houbo un pequeno xesto de reducirnos este curso á metade o que viñamos poñendo e dicirnos que xa veriamos qué pasaba no futuro. É máis cómodo tomar medidas que quedan moi ben, mentres outros as pagamos en parte», se queja Varela, que insiste en reclamar a la Administración autonómica que se siente a hablar con los alcaldes de cómo financiar la educación infantil. «Ou nos sentamos a falar ou non é sostible para os concellos», asegura.

Así las cosas, y dado que las 3.400 nuevas plazas se crearían en colaboración con los ayuntamientos, aumentarlas supondría también hacer crecer la factura que soportan las arcas municipales por el funcionamiento de las escuelas infantiles. Algo que no todos los concellos, dice la Fegamp, se pueden permitir. «Estamos a favor da creación de máis prazas onde sexa necesario, iso por suposto, pero crealas con eses fondos europeos non vai quitar a parte que os concellos temos que poñer para sostelas. Así que se creo novas prazas, o custo vai incrementarse. No informe que fixo a nosa asesoría xurídica sobre esta orde da Xunta xa se advertía que se nos trasladan competencias ou se establece unha concorrencia de competencias, iso ten que vir acompañado do financiamento correspondente», explican. Y ponen como ejemplo otras áreas en las que sucede lo mismo. «Xa está a pasar coa axuda a domicilio. Por moito que se dea a opción de horas extraordinarias, hai concellos que non poden sequera asumir o custe das ordinarias e teñen que renunciar a elas», dice el presidente del organismo, que recuerda que también asumen el mantenimiento de los centros educativos.