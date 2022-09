El grupo socialista en el Parlamento gallego ha pedido un refuerzo de los equipos del Instituto de Medicina Legal (Imelga) para evitar el «colapso» de asuntos, una situación que el director xeral de Xustiza, José Tronchoni, ha limitado a «atascos puntuais».

El debate ha tenido lugar este jueves en la Comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. La diputada socialista Paloma Castro calificó de «urgente» el incremento de personal y de equipos. «El número es insuficiente», manifestó, haciendo alusión, sobre todo, a la necesidad de dar respuesta a las peticiones de los juzgados de familia.

Por su parte, el director xeral ha asegurado que solo hay un «atraso puntual», aunque ha admitido un incremento de petición de informes, que ha vinculado en gran parte a los cambios legislativos y al aumento de casos relacionados con la salud mental por los efectos de la pandemia. Además ha dicho que esos retrasos no afectan a todas las áreas, si no que se centran en los equipos psicosociales «y no en todos».