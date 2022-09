La comisión también hace un requerimiento al Gobierno para apoyar la presencia de los presidentes de las comunidades autónomas fronterizas en el Cumbre Ibérico, «para que defendan as cuestións do seu eido competencial». El Parlamento recoge las reivindicaciones presentadas por la Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, «como as que van na liña de mellorar a calidade de vida da cidadanía, nomeadamente a que vive mais preto da fronteira». Advierte así sobre posibles modificaciones en el Estatuto del Trabajador Transfronteirizo que podría afectar a cientos de profesionales a ambos lados de la raia.

El Gobierno de Portugal teme que su AVE a Vigo se frene en Valença por retrasos del lado gallego C. Punzón Con buenas palabras, advirtiendo que se trata más de un desafío que de una crítica, el Gobierno de Portugal acaba de expresar oficialmente su temor a que el tren de alta velocidad Lisboa-Oporto-Vigo se quede parado en Valença por falta de vía por la que llegar hasta la estación de Urzaiz. El ministro de Infraestructuras luso, Pedro Nuno Santos, aprovechó el viernes un foro sobre cooperación transfronteriza celebrado en Melgaço para pedir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que impulse con más decisión las obras de la salida sur de Vigo y su continuidad hasta la frontera para hacer posible que la alta velocidad discurra sin frenos entre Lisboa y A Coruña. «El desafío que aquí lanzo es para que España dé cuerda a los zapatos para que no haya el riesgo de que lleguemos con una linea a la frontera y no tengamos nada del otro lado», avisó el ministro. Seguir leyendo