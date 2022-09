Información incompleta

«Una de las cuestiones peor reguladas en este ámbito, por no decir que no existe regulación en absoluto, es cuando se trata de conocer las cuentas, valores mobiliarios como bonos y obligaciones, acciones o depósitos a plazo. No existe absolutamente nada articulado por los estamentos públicos para que un heredero pueda averiguar algo tan sencillo como saber en qué entidad tiene una cuenta bancaria un familiar fallecido», reitera Páramo. Añade que la Agencia Tributaria ni tiene un modelo para canalizar esa petición ni para contestarlas, ni siquiera un plazo, que sí rige con amenaza de multa para liquidar el impuesto de sucesiones tras seis meses del fallecimiento. Advierte el economista que esa respuesta no contemplará ni información sobre fondos de inversión, a menos que hayan tenido movimientos, ni sobre obligaciones o bonos de empresas. También es probable que no lo haga sobre préstamos, salvo que a Hacienda le conste que están destinados a la compra de vivienda. «Se pierde una información valiosísima, tanto para el impuesto de sucesiones como para decidir si se acepta o se renuncia a la herencia», añade Páramo.

«Hay un registro de últimas voluntades para conocer los testamentos y otro de seguros de vida, pero no lo hay de productos financieros, algo incomprensible porque la Administración sería la principal beneficiara a través de los impuestos de sucesión de esos bienes», apunta Pilar Otero, presidenta del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia. «Nos encontramos seguido con este problema. Si se trata de los hijos, van buscando por casa la documentación, aunque ahora la mayoría es digital, pero hay herederos que no tienen una vinculación tan estrecha», añade para defender la creación del citado registro bancario. «Esa información existe, solo hay que darle forma y acceso», clama Otero.