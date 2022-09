XOSÉ DOMÍNGUEZ

Con el euríbor desbocado desde agosto, rebasando por primera vez el 2 % desde el 2011, la portavoz nacional del BNG se desplazó este jueves a Vigo para reclamar medidas contra la escalada de precios en la vivienda, tanto en las hipotecas como en los pisos de alquiler. «É incrible que, no medio desta crise, o Banco Central Europeo tome a decisión de apretar aínda máis as economías familiares», acusó Ana Pontón al organismo bancario por decidir frenar la inflación con la subida de tipos. «Para moita xente, 100 ou 140 euros máis de hipoteca é decidir pagala ou comer. Hai que reclamarlle a banca que non translade a sociedade esta presión», exigió, pidiendo así que se imponga un veto a incrementar las tasas de las hipotecas.

Acompañada por el portavoz municipal Xabier Pérez Igrexas, Pontón presentó en Vigo las propuestas de la formación frentista en materia de vivienda, en un momento de «enorme dificultades de acceso á vivenda para a xente moza, en particular nas grandes cidades». La líder nacionalista reclamó la cesión a Galicia de todas las viviendas de la Sareb, el llamado banco malo que asumió la gestión de los inmuebles y activos tóxicos de las entidades rescatadas en el 2012; la creación de un parque público de viviendas destinado al alquiler; y «mobilizar a vivenda baleira», que el BNG cifra en un 18 % en la comunidad.

También planteó aumentar las ayudas al alquiler para los jóvenes y extender el bono de alquiler a los pisos compartidos. Pontón se mostró también crítica con la planificación del Gobierno gallego en materia de vivienda. «No anterior plan, de 2015 a 2020, a Xunta prometera case 900 vivendas de promoción pública, pero só executou 40», advirtió.