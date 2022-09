Niños jugando en una escuela infantil CARMELA QUEIJEIRO

El presidente de la Xunta finalizó su intervención en la primera sesión de control del nuevo curso político anunciando la ampliación de 3.400 plazas en educación infantil. Preguntado por la portavoz nacional del BNG sobre las medidas que tomará el Gobierno gallego para paliar los efectos de la inflación sobre las familias, Alfonso Rueda respondió que el Consello de la Xunta acordará mañna una nueva convocatoria del Bono Activa Comercio con 17 millones de euros y el impulso de 3.400 plazas nuevas en escuelas infantiles públicas.

«Así traballa un Goberno de verdade, sen demagoxias», argumentó el presidente de la Xunta, que ante el incremento de plazas en educación infantil espera lograr «máis conciliación, que significa máis emprego». El anuncio de Rueda llegó después de la intervención de Ana Pontón, en la que la nacionalista le acusó de presidir un Gobierno «incapaz de traer solucións». La portavoz nacional del Bloque indicó que su grupo parlamentario presentará en la Cámara un plan de rescate de mil millones de euros para «rescatar as pemes, os sectores produtivos, as familias que máis o precisan e a atención primaria que poñen contra as cordas».

Según las estimaciones ofrecidas por Rueda, el nuevo Bono Activa Comercio ofrecerá un descuento de 30 euros para 160.000 personas con el objetivo de favorecer el pequeño comercio. Además, el aumento de 3.400 plazas en educación infantil, que de este curso es gratuita, eleva su número total a 35.000.