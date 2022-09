El vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, y el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, presiden la reunión institucional del Nodo galicIA CONCHI PAZ

La carrera ha comenzado y la Xunta no quiere que se desmadre. El acuerdo del Consejo de Ministros del pasado martes que inicia el proceso para la creación y fijación de sede de lo que será la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial ha activado los recursos de los candidatos a albergar una agencia que tendrá una gran importancia, no solo por el centenar de puestos de trabajo que promete crear, sino porque convertirá en lugar de referencia en la tecnología más prometedora a la ciudad que finalmente la albergue. Por eso, la Xunta, que ha mostrado desde el primer momento su interés en conseguir que el Gobierno elija a Galicia como el territorio en el que fijar esta agencia, no quiere que se le escape esta oportunidad por causa de localismos injustificados.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

Este miércoles se reunió el Nodo de Intelixencia Artificial GalicIA en el que están representadas varias consellerías además de representantes de las tres universidades gallegas y de la Eurorregión. La conclusión fue un compromiso decidido para «consensuar unha única candidatura que permita maximizar as posibilidades de contar con este organismo de nova creación».

Tres alternativas

A falta aun de conocer las características que valorará el Gobierno para elegir la sede y que dará a conocer en un plazo aproximado de un mes, Galicia cuenta con muchas ventajas frente a otras candidaturas: centros de investigación, un grado universitario o una estrategia de desarrollo apoyada por la Xunta. Hasta ahora, solo Granada había mostrado su interés en presentar una candidatura. En los últimos días ha trascendido que Ávila también quiere competir por la sede, en tanto que en Galicia hay tres ciudades que se postulan: A Coruña, Santiago y Ourense. Estas tres ciudades han iniciado trámites y declaraciones institucionales por separado, una estrategia que la Xunta pretende frenar para mejorar sus posibilidades con una única propuesta.