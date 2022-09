Sandra Alonso

Ana Pontón le dijo a Alfonso Rueda que, como «frecuenta moito as zonas VIP», el presidente de la Xunta no es consciente de que «os galegos e galegas as pasan canutas». A Rueda se le torció el gesto y empezó a torpedear con el rotulador la nota de papel con la que daría réplica a la portavoz nacional del BNG minutos después. La líder de la oposición y el presidente gallego llegaron este miércoles a la primera sesión de control del nuevo curso político en el Parlamento sin olvidarse aún del verano. Ella reprochó la asistencia de Rueda y los suyos -entre ellos Alberto Núñez Feijoo o el presidente andaluz Moreno Bonilla- a conciertos patrocinados por el Xacobeo como el de C. Tangana en Vigo: «Coa que esta a caer, usan o Xacobeo para repartir entradas gratis VIP». Él le recordó su viaje a Chile el mes pasado en una escala que llevó a Pontón a Colombia para asistir a la investidura de Gustavo Petro. «Nós estabamos traballando, non se entera porque estaba moi lonxe», recriminó a la portavoz nacional del Bloque.

La intervención de Pontón buscaba respuestas de la Xunta para la escalada de precios, con una inflación que supera el 11 % en la comunidad. «Á cidadanía preocúpalle a subida de prezos e o deterioro brutal na atención primaria», expuso la portavoz nacionalista, que acusó a los populares gallegos de estar «presos da estratexia que lle marcan dende Madrid». Razonó que «canto peor para os galegos, mellor para o rédito electoral do Partido Popular», y añadió que lo que ocurrió este verano es «impresentable» por la ausencia de médicos en los centros de salud, los puntos de atención continuada donde quedaron vacaciones sin cubrir y recortes de personal que llegaron hasta el 66 %. «A súa resposta é negarse a comparecer no Parlamento e dicir que é normal», acusó a Rueda.

El presidente gallego recogió el testigo para felicitar al BNG por su cuarenta aniversario, que empieza a celebrar ya esta noche con la proyección de un documental en el Teatro Principal de Santiago sobre la fundación del partido. Hasta ahí la enhorabuena de Rueda. «Hai que recoñecerlle a perseveranza nestes corenta anos, nos que vostede leva a metade», dijo a Pontón, a la que también criticó por las «letanías do non» de su partido con «todo o mal que se esta a facer», acusando a los nacionalistas de emplear un discurso catastrofista y tremendista. Y resumió: «Cando vostedes din que teñen as fórmulas máxicas, os galegos din que prefiren ao Partido Popular». Había aún más reproches para el Bloque, el último por el voto en contra del diputado del Congreso Néstor Rego a la ampliación de la OTAN. «Botarán, como mínimo, corenta anos máis fóra do Goberno», le pronosticó Rueda.