jorge casanova

Reflexiona el catedrático Francisco Díaz Fierros, una de las autoridades en Galicia sobre el fenómeno de los incendios, que la ola de fuego que este verano está consumiendo no solo Galicia, sino también parte de España y de Europa, no tiene gran cosa de particular. Al menos territorialmente: «Los incendios se están produciendo en lo que se conoce como el cinturón de fuego de Galicia: desde Carnota-Muros, bajando por las Rías Baixas hasta el sur de Pontevedra, la provincia de Ourense y subiendo un poquito por el sur de Lugo. Ahí se concentran la mayoría de los incendios de Galicia». La anormalidad que sí detecta Díaz Fierros reside en la virulencia y la extensión que están adquiriendo este año los fuegos: «Un megaincendio es aquel que consume más de diez mil hectáreas. En Portugal han ido apareciendo en la última década, pero en Galicia, hasta este año, no habían llegado».