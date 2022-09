Las críticas del PP

En respuesta a las críticas de Formoso, el PPdeG le ha pedido que se reúna con los propios eurodiputados del PSOE para que enmienden sus errores. Los populares recordaron que la semana pasada los eurodiputados socialistas «votaron a favor da inclusión da quenlla ou tintorera no Anexo II de CITES». El PP ya había advertido que esa decisión «non se xustifica nin en razóns medioambientais nin socioeconómicas, e significaría un duro golpe á frota palangreira galega. Formoso debería abordar este e outros temas cos ecoloxistas radicais do seu partido».

También señalaron que los socialistas españoles «atópanse divididos na prohibición da pesca de arrastre de fondo, coma se comprobou na votación do pleno da Eurocámara o pasado mes de maio». Formoso, añadieron, «faría ben en poñer orde no seu partido antes de pretender defender os intereses da pesca galega no exterior».