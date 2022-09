—Imaxine que queda a tomar café cun deses emigrantes galegos. Que lle di para animalo a vir?

—Diríalle que ten as portas abertas para vir cando queira e como queira. Que vai ter unhas oportunidades de progresar na súa profesión e na súa vida que probablemente non teña noutros lugares. Que Galicia é o sitio onde mellor se vive do mundo, e o mellor sitio para formar unha familia, que temos unha protección social e á familia que non hai noutras partes de Europa ou do mundo, e que aquí temos de todo. Pode elixir se quere vir a unha vila mariñeira, a unha de montaña, a unha cidade moi poboada, a unha aldea tranquila... Iso non o hai en todos os lados.

PILAR CANICOBA

—Está na política institucional, pensou en dar o salto á política de partido?

—A verdade é que estou tan centrado no meu traballo de xestión que tampouco o pensei. Pero hei de dicir tamén que nunca me pediron o carné para o que fago, xamais. Obviamente o meu pensamento vai na liña do partido que goberna, o raro sería o contrario.