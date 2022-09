Imagen de archivo de una clase de primaria en el colegio Felipe de Castro, en Noia MARCOS CREO

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, compareció este martes en el Parlamento a petición propia para informar sobre el inicio del curso académico. Un arranque que, como vino advirtiendo en los últimos meses, es diferente: «Sempre o é, pero este ano aínda máis». Advirtió que la normalidad es «prácticamente real nestes momentos», ya sin un protocolo específico para el coronavirus, pero que la inflación y, sobre todo, la aplicación de la nueva ley educativa. «Estamos ante a constatación dunha realidade, compartida por unha grandisima porcentaxe das comunidades autonómas con independencia do partido que goberne. Coa Lomloe baixa a calidade, vai contra a igualdade e contra a cultura do esforzo», rechazó Rodríguez, que enumeró críticas a las novedades de esta ley como la eliminación de repeticiones o de las calificaciones numéricas.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

«En Galicia somos respectuosos e cumplimos coa lei, algo inaudito nalgunhas comunidades autónomas. Aplicamos a Lomloe dun xeito o máis laxo posible porque temos un fantástico sistema educativo», dijo entre aplausos de su grupo parlamentario. Acusó a la oposición de usar su «termo fetiche: recorte de profesorado». «Non lles importa a baixada do número de alumnos, a distribución xeográfica dos mesmos ou se existen ou non alumnos», añadió.

Román Rodríguez desglosó por primera vez el número definitivo de profesores con el que arranca el curso, tras valorar recientemente que sería similar al del curso pasado, cifrándolo entre 30.000 y 31.000. Finalmente serán 30.534 docentes, once más que año pasado. «Pode haber un lixeiro incremento neste dato porque a matrícula de Formación Profesional aínda non rematou», indicó, poco después de apuntar a un nuevo registro histórico de matriculados en FP. «O sistema educativo galego conta co número de profesores que precisa en cada momento», presumió. Este mes se incorporan 2.011 profesores nuevos con plaza de funcionario tras las oposiciones de este verano, lo que rebaja la cifra de interinos al 8 % frente al 25 % estatal. «A nosa OPE permitiu consolidar máis de 11.000 prazas de profesorado nos últimos cinco anos», continuó. La cifra de profesores, prácticamente similar a la del curso pasado, contrasta con la bajada de 15.000 alumnos en las etapas de Infantil y Primaria.