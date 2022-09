«Hai un empeño do Goberno [central] en destruír o que fixemos os galegos. Nin sequera gaña o Goberno de Pedro Sánchez, perde España. É a política do Goberno dos insultos, que en vez de vir a traer boas noticias a Galicia, non se di nada. Poñen en dúbida o que os galegos decidieron durante catro eleccións consecutivas», recriminó Rueda, que enumeró reclamaciones de la Xunta al Ejecutivo central, como los problemas en el ámbito sanitario, la demora en la llegada de los trenes Avril y los PERTE en el sector industrial. «Os que acaban de chegar non se dan conta do que a xente avalía nas eleccións», lamentó el presidente gallego en una nueva alusión a la falta de experiencia que los populares achacan al Gobierno de Sánchez.

Rueda indicó que su partido trabajará para conseguir una quinta mayoría absoluta, recordando anteriores convocatorias electorales celebradas en contexto de crisis económica. «No PP estamos acostumados a gobernar en situacións difíciles», reivindicó.