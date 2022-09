De los 4 puntos correspondientes a los aspectos académicos, el 60 % proviene de la prueba de inglés y el 40 % restante de la nota media de 3º de ESO.

En cuanto a los datos fiscales, el criterio empleado será la renta per cápita familiar: las que no superen los 15.000 euros recibirán 6 puntos, y las que superen los 30.000 no obtendrán ninguno. Las que estén en medio de estos dos valores, recibirán una puntuación entre 1 y 5 , que serán mayor cuanto menor sea la renta.