PACO RODRÍGUEZ

El presidente de la Xunta comparecerá a petición propia en el Parlamento el 27 de este mes para desgranar las cuentas del 2023, para las que los grupos de la oposición piden «sensibildade» en su elaboración. Alfonso Rueda avanzó que los Presupostos serán el «soporte que a Xunta vai dar a quen máis o necesita», pues prevé actualizar conforme al IPC «todo o que son axudas de tipo social». La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reclama que las cuentas de la Xunta contemplen el plan de respuesta elaborado por los nacionalistas para enfrentarse «á maior crise de prezos en 40 anos» y movilice 1.000 millones de euros.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

El Bloque entiende que este plan será la fórmula para ayudar «a quen o esta a pasar peor» con «medidas extraordinarias» ya que «os recursos deben poñerse ao servizo das familias para que nesta crise non saiamos máis debilitados». Desde el PSdeG, su portavoz parlamentario Luis Álvarez exigió al presidente de la Xunta estar «á altura do cargo que representa» y tenga voluntad de «aceptar as propostas que se lle fagan chegar». Los socialistas entienden que si los de 2023 serán los presupuestos más altos de la historia de Galicia «deberían permitir facer unha reforma a fondo dos servizos públicos» y blindar a las familias respecto al aumento de coste de vida.

«Agardamos que de aquí a dúas semanas, o señor presidente da Xunta considere estas propostas» y su intervención a finales de mes en el pazo de O Hórreo «non sexa unha comparecencia a maior gloria do presidente de Galicia, aínda que boa falta lle fai», añadió.