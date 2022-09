El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, esta semana en su visita a un colegio en Santiago. Xoán A. Soler

El presidente de la Xunta comparecerá en el Parlamento gallego a finales de este mes a petición propia para presentar las líneas básicas del que será su primer presupuesto como jefe del Ejecutivo gallego. Alfonso Rueda confirmó hoy algunos de los avances hechos en su discurso de investidura, como que las familias con dos hijos tendrán el mismo trato fiscal en el IRPF que las que ostentan la condición de numerosa (que tienen tres hijos). Esto significa una deducción de unos 250 euros en el tramo autonómico del IRPF, aunque no se notará hasta la declaración que se haga en el 2024. También avanzó que los hogares con rentas más bajas podrán beneficiarse de una nueva rebaja tributaria. Esas medidas ya las había avanzado en mayo, en el debate de su investidura.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

¿Cómo impactará la rebaja fiscal comprometida por Alfonso Rueda? ana balseiro

En una entrevista concedida a la Radio Galega, el presidente de la Administración gallega explicó que estas medidas se unen a la gratuidad de las escuelas infantiles y de vacunas como la de la meningitis B. Iniciativas que, según el máximo mandatario gallego, suponen un ahorro por hogar de 1.500 y 300 euros anuales, respectivamente.

«As familias están padecendo a elevada suba de prezos. Por iso imos incrementar as axudas sociais para axustalas ao índice do 10 % de inflación. Seguiremos ao lado dos sectores que peor o están pasando, con medidas como as axudas directas que aprobamos hai uns días para o da carne», explicó el presidente gallego.