La portavoz nacional insiste en que los gobiernos deben regular los márgenes de beneficios que tienen las distribuidoras, garantizar un precio justo a los productores y evitar la especulación que se está produciendo en este momento. Según la portavoz nacional, esto no afecta solo a la rama alimentaria sino también a la energética, con multinacionales que obtienen beneficios millonarios cuando miles de hogares tienen problemas para hacer frente a la factura de la luz. Y esto no solo en cuestión de alimentación, sino también en otros terrenos como el energético.

«É indecente que se estean forrando no medio dunha crise», denunció. Ana Pontón argumentó que la Unión Europea también es responsable de lo que ocurre y que no hace nada para solucionar el problema, sino que adopta medidas que, en su opinión, son erróneas y con las que no están castigando a Rusia, «senón ao conxunto da cidadanía europea».